Brasile: influenza aviaria, Paranà è sesto stato a decretare emergenza zoosanitaria (2)

- Paranà è il sesto stato dopo Santa Catarina, Espirito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia a decretare l'emergenza. Le autorità del Brasile seguono da vicino la diffusione del virus dell'influenza aviaria che conta finora 68 casi confermati, su uccelli selvatici. Il ministero dell'Agricoltura del Brasile ha inoltre confermato il 27 giugno, il primo caso di aviaria su un uccello allevato. Si tratta di un'anatra allevata a fini di sussistenza in una fattoria del municipio di Serra, nello stato di Espirito Santo. Nella fattoria sono allevate anche oche e galline. Brasilia fa sapere che nonostante il primo caso su una specie commestibile e di allevamento il Paese è da ritenersi libero dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (Iaap), condizione secondo la quale gli altri paesi membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Whoa) non dovrebbero imporre divieti al commercio internazionale di prodotti avicoli brasiliani. (segue) (Brb)