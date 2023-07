Ucraina: Stoltenberg, condanniamo ritiro Mosca da accordo cereali nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Nato-Ucraina condanna il ritiro della Russia dall'accordo per l'esportazione dei cereali ucraini attraverso il Mar Nero. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Importante riunione del Consiglio Nato-Ucraina. Condanniamo il ritiro della Russia dall'accordo sul grano, il suo cinismo nell'usare la fame come arma e le sue pericolose azioni nel Mar Nero. La Nato è unita. Gli alleati continuano a farsi avanti per l'Ucraina e per aumentare la vigilanza nella regione", si legge in un messaggio su Twitter di Stoltenberg. (Beb)