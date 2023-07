Giustizia: Procuratore Cassino, con organici all’osso fondamentale lavoro ex forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coperta per coprire gli organici delle procure è sempre corta e a Cassino il volontariato degli appartenenti alle forze dell’ordine in pensione diventa importante per evitare i rinvii dei processi. Gli ex carabinieri, poliziotti, finanzieri volontari dell’Unms di Cassino stanno facendo in procura “un lavoro per il quale sono ampiamente soddisfatto”. Lo dice ad Agenzia Nova il procuratore capo di Cassino Luciano D’Emmanuele. La situazione “del personale amministrativo è critica nonostante gli sforzi fatti dal ministero per coprire gli organici che, non solo non sono coperti, ma sono anche sottodimensionati rispetto al flusso di lavoro”. Il flusso di lavoro di cui parla D’Emmanuele riguarda la competenza giudiziaria su un territorio che da Cassino si estende, fino al litorale sud della provincia di Latina (Itri, Gaeta e Ponza), l’alta provincia di Caserta fino ai confini con l’Abruzzo. “Recependo le indicazioni del Csm che sollecitava modelli organizzativi aperti alle nuove realtà – ha detto il procuratore -, ho inteso promuovere questa convenzione trovando immediata la disponibilità dell’Unms al fine di ottimizzare, nei settori non coperti dal segreto istruttorio, i lavori della procura”. (segue) (Rer)