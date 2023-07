Giustizia: Procuratore Cassino, con organici all’osso fondamentale lavoro ex forze dell’ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi la grossa mole di lavoro che appesantiscono la macchina organizzativa della giustizia, e che spesso a causa dei ritardi, portavano ai rinvii delle udienze, viene sbrogliata dalla volenterosa opera di ex appartenenti alle forze dell’ordine in pensione che dedicano a queste attività, svolte in forma assolutamente gratuita, una parte del loro tempo libero. Un “Modello Cassino” che sembra funzionare e riguarda per lo più le notifiche di citazione dei testi del dibattimento monocratico e tutti gli altri adempimenti in vista delle udienze, ma anche le notifiche dei decreti di giudizio. Il gruppo di lavoro ha cominciato a maggio e il periodo di prova “ha confermato il giudizio positivo. Sono volontari tutti conosciuti – dice il procuratore - che nel corso degli anni abbiamo apprezzato per la loro professionalità e che continuano a frequentare, anche dopo il pensionamento, la procura sostenendola in questa maniera”. (segue) (Rer)