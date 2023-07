Giustizia: Procuratore Cassino, con organici all’osso fondamentale lavoro ex forze dell’ordine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le circostanze relative alla carenza di personale impongono che “ogni dirigente giudiziario, in assenza di risorse adeguate, attraverso l’inventiva deve organizzare moduli di lavoro paralleli a quelli standardizzati dal ministero. In sostanza - dice D’Emmanuele - bisogna inventarsi sistemi per sopperire alle note carenze” e Cassino lo ha fatto attraverso l’Unms. “Non posso che ringraziare tutto il personale dell’associazione e i singoli collaboratori. Mi auguro che l’esperimento possa proseguire nei prossimi mesi, anche accrescendo il numero delle unità a disposizione”. Lo stesso D’Emmanuele sottolinea, inoltre, anche l’importanza del lavoro di altro “personale” esterno alla procura, ma che comunque presta servizio all’interno del palazzo di piazza Labriola. “Abbiamo – dice - con tutti i limiti di impiego e orario, i percettori di reddito di cittadinanza impiegati come commessi e presso gli archivi”. (Rer)