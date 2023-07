Pnrr: Its Academy approvati dalla Conferenza Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa della Conferenza delle Regioni al provvedimento che definisce i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l’accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (Its Academy). Il passaggio in sede di Conferenza Stato-Regioni – riferisce una nota – fornisce anche i presupposti e le modalità per la sospensione e la revoca dell’accreditamento. Si tratta dell’istruzione tecnologica superiore prevista attraverso gli Its Academy e inserita nella Missione 4 del Pnrr: "Istruzione e ricerca” (Componente I "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", Riforma 1.2 "Riforma del sistema di formazione terziaria (Its)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (Its) ha piani di investimento ed è prevista l’adozione delle norme entro il 2023. Le Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi e definendo le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento. Gli standard minimi generali per l'accreditamento riguardano: requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa; requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico; requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali; requisiti relativi alle risorse umane e professionali. (Com)