Incendi: Vigili fuoco, in corso dieci interventi in Sardegna

21 luglio 2021

- Sono stati finora 281 gli interventi svolti dai Vigili del fuoco sugli incendi boschivi in Sardegna, "dieci quelli in atto al momento sull'isola", si legge sull'account Twitter dei Vigili del fuoco. "Tra Palmadula e Lampianu (SS) squadre e 2 Canadair sono in azione per un incendio di vegetazione lungo la SP57", aggiungono. (Rin)