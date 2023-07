Credito: Uilca su Contratto nazionale, piattaforma risposta per gestire i cambiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario di cambiamento del settore del credito, rappresentato da Abi nell’incontro di oggi, “evidenzia quanto la piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali sia coerente e adeguata a gestire i processi futuri mettendo al centro le persone”. Commenta così il segretario generale Uilca, Fulvio Furlan, il secondo incontro tra i sindacati e l’Associazione bancaria italiana (Abi) per il rinnovo del Contratto nazionale del credito. Le parti – riferisce una nota – hanno convenuto di fissare nuovi incontri a settembre e prorogato la sospensione dei termini del Ccnl, dal 31 luglio al prossimo 31 dicembre. “Andrà verificata la volontà espressa da Abi di affrontare tutti i temi proposti nella Piattaforma stessa, rispetto ai quali abbiamo ribadito la centralità del Contratto nazionale e l’importanza dell’aumento salariale, come recupero dell’inflazione e redistribuzione della produttività e della redditività delle banche; il tema dell’occupazione e del benessere lavorativo e la necessità di trovare soluzioni condivise per gestire i processi tramite la contrattazione a ogni livello: i lavoratori non devono mai essere lasciati da soli”, esorta Furlan. (Com)