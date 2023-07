Pakistan-Russia: colloquio ministri Esteri, Bhutto Zardari sottolinea importanza accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo della Federazione Russa, Sergej Lavrov, un “proficuo scambio” sulle questioni bilaterali e sulla crescente collaborazione in diversi ambiti. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pachistano. La nota precisa che tra i temi c’è stato quello dell’Iniziativa del grano del Mar Nero, a proposito della quale il rappresentante di Islamabad ha sottolineato la necessità di sforzi concertati per ripristinare l’accordo trovando soluzioni praticabili a beneficio in particolare dei Paesi in via di sviluppo, già sotto pressione economica. Bhutto Zardari, inoltre, ha rinnovato l’invito a Lavrov a visitare il Pakistan.(Inn)