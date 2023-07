Carburanti: Cappelletti (M5s), su prezzi stop menzogne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il prezzo dei carburanti alla pompa "continua a salire dai primi di luglio arrecando notevoli disagi ai consumatori, in particolare quelli più vulnerabili. Il governo smetta di fare propaganda. Ammetta il fallimento delle misure introdotte per calmierare ed intervenga con urgenza. Le risposte ricevute in commissione Industria alla Camera dalla sottosegretaria Bergamotto inducono a pensare che non ci siano problemi. Ma l'aumento dei prezzi e i disagi rappresentati dai gestori dei carburanti mostrano chiaramente come il governo sull'argomento non sia stato capace di offrire soluzioni". Lo dichiara, in una nota, Enrico Cappelletti, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Industria, in seguito all'interrogazione al ministero delle Imprese e del made in Italy. "Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, aveva rassicurato solo pochi giorni fa sull'efficacia delle norme introdotte, ma è contraddetto dalle rilevazioni dell''Osservaprezzi carburanti" del suo stesso dicastero, che indica il prezzo medio praticato al servito per la benzina pari a 2,008 euro/litro mentre quello del diesel pari a 1,862 euro/litro - continua il parlamentare del M5s -. Ricordiamo ancora le promesse del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in campagna elettorale, quando dal benzinaio faceva l'elenco delle accise che avrebbe voluto eliminare. Non dimentichiamo neanche quando il ministro Salvini davanti alla lavagna con il gessetto faceva vedere agli elettori le accise sui carburanti che avrebbe cancellato quando sarebbe andato al governo. Dopo 10 mesi di governo, prendiamo atto che non vi sia alcuna intenzione di mettere mano sulle accise. La causa di questi aumenti è in parte dovuta all'introduzione delle accise che erano state sospese dal governo precedente. Ora che i livelli di prezzo dei carburanti raggiunti sono diventati insostenibili, non si può continuare a raggirare gli elettori, ma serve con urgenza individuare le soluzioni per calmierare i prezzi". (Com)