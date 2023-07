Milano: De Corato (Fd'I), tassisti si sostituiscono ai vigli ma Sala continua a danneggiarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre i tassisti si sostituiscono ai 'ghisa' in orari serali e notturni a pochi passi dal Duomo, garantendo più sicurezza in città, il primo cittadino pensa solo a stangarli continuando a chiedere nuove licenze e non andando incontro alle loro esigenze. . Sala ci ripensi subito. Ma tanto il Sindaco del 27% dei milanesi, di cui il 54% non è andato a votare, sulle nuove licenze non tornerà indietro». A dichiararlo è Riccardo De Cordato, on. di Fratelli d'Italia e Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, commentando l'episodio accaduto due notti fa, che vede protagonista un tassista che ha sventato un furto. L'autista, vedendo un ragazzo che stava per essere derubato, ha iniziato a suonare il clacson dando alla fuga i rapinatori.(Com)