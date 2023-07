Cina-Usa: vicepresidente Han a presidente Visa, cooperazione stabile serve interessi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Cina, Han Zheng, ha ricevuto oggi a Pechino il presidente esecutivo della società di servizi di pagamento Visa, cui ha ribadito che una cooperazione commerciale reciprocamente vantaggiosa con gli Usa è "cruciale" per la stabilità delle catene d'approvvigionamento globali. "Il mondo ha bisogno di relazioni Cina-Usa stabili, e la chiave per ottenerle è aderire ai principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica, cooperazione vantaggiosa per tutti, oltre che attuare il consenso raggiunto dai presidenti Xi Jinping e Joe Biden a margine del summit G20 di Bali", ha detto Han. La Cina auspica che la comunità imprenditoriale statunitense giocherà un ruolo più importante nella promozione degli scambi e della cooperazione su economia e commercio, ha evidenziato il vicepresidente. Al Kelly, da parte sua, si è soffermato sulla "vitalità" dello sviluppo socioeconomico cinese, nonché sugli "impressionanti" risultati raggiunti sul fronte dei pagamenti digitali. Visa nutre "piena fiducia" nei suoi investimenti in Cina ed è pronta ad espandere la cooperazione, ha aggiunto il presidente della società.(Cip)