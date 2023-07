Lazio: Simeoni (FI), giudizio parifica Corte dei Conti dimostra buon operato Giunta Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudizio di parifica della Corte dei Conti "è un segnale molto significativo per la Regione Lazio, a dimostrazione del buon operato di questi primi mesi di legislatura della nuova Giunta Rocca. Il Lazio, come hanno spiegato bene quest'oggi il presidente e l'assessore Righini, ha finalmente imboccato la strada giusta, agendo con rigore e senza contrarre nuovi debiti. Lavoro questo che è stato apprezzato dai magistrati contabili". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. "Siamo consapevoli - aggiunge - che la situazione resta complessa, purtroppo l'eredità è pesante, ma è un primo passo. Ora è importante proseguire in questa direzione. Un plauso al presidente Rocca, all'assessore Righini e al dott. Andrea Urbani per questo importante risultato, per la serietà, la capacità, l'iniziativa riconosciuta dalla Corte dei Conti. Con queste premesse guardiamo con cauto ottimismo al futuro", conclude Simeoni.(Com)