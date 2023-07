Fvg: Fedriga, manovra di assestamento di portata epocale grazie a nostre scelte strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra di assestamento, in queste ore all’esame del Consiglio regionale, è “di portata epocale” ed è stata resa possibile “grazie alle scelte strategiche compiute dalla giunta” per lo sviluppo della regione. Con queste parole il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha rivendicato davanti alle opposizioni la manovra estiva da oltre un miliardo di euro durante la discussione in aula. “Nonostante da oltre cinque anni l'opposizione sostenga che la giunta non abbia una visione strategica, molti indicatori evidenziano chiaramente il corretto operato dell'esecutivo e delle sue strategie e scelte, a partire dai positivi dati dell'occupazione e da quelli della crescita economica. È proprio grazie alle scelte strategiche adottate dalla giunta, con il supporto del Consiglio – ha aggiunto – che oggi possiamo, a poche ore dal maltempo che ha colpito la regione, stanziare 50 milioni di euro per dare risposte ai cittadini e alle imprese che hanno subito danni. Il Friuli Venezia Giulia si può permettere di investire queste importanti risorse perché il bilancio regionale è stato usato sempre in maniera prudente, dandoci la possibilità di intervenire in caso di emergenza”, ha detto Fedriga, rivendicando i risultati ottenuti negli ultimi anni: nel 2018, la prima manovra di assestamento di bilancio portata in aula dal primo esecutivo da lui guidato ammontava a soli 80 milioni di euro. “Pur essendo sempre disponibile al dialogo nell'interesse dei cittadini e delle nostre comunità, la giunta continuerà quindi nel percorso intrapreso, incurante di polemiche strumentali che rischiano solo di ripercuotersi negativamente sui cittadini". (Frt)