Scuola: assessora Roma, buon lavoro a nuova direttrice Usr Sabatini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio rivolgere le mie congratulazioni e i miei auguri a Anna Paola Sabatini, nuova Direttrice dell`Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Così in una nota Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale. "Sono certa che, grazie alla sua esperienza e professionalità, la collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio di questi anni possa proseguire con efficacia per la risoluzione delle tante questioni che riguardano le nostre scuole. Abbiamo molte sfide da affrontare, per contribuire in modo incisivo al contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e ai divari che insistono sul piano sociale e territoriale, anche e soprattutto in una grande e complessa città come è Roma. Un ringraziamento a Rocco Pinneri per il lavoro svolto, con cui ho avuto modo di collaborare in questi anni", conclude.(Com)