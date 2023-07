Diritti: Zanella (Avs), da Foti pretendiamo rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera "pretendiamo rispetto. Noi siamo un gruppo politico che discute laicamente nelle reciproche diversità, rispettandoci profondamente. Pensi alle sue guerre interne, noi non ne abbiamo, e voteremo tutti contro questa inutile legge". Lo afferma la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra, Luana Zanella, in riferimento alle parole di Tommaso Foti sul tema della maternità surrogata ed alle "alle scene di cannibalismo interno in Avs".(Rin)