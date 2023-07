Abruzzo: lavoro, dialogo costruttivo Regione- Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro per affrontare temi cruciali, un dialogo costruttivo per dar vita a nuove opportunità di collaborazione, mirate a implementare politiche attive del lavoro e fornire una migliore assistenza ai cittadini consolidando il rapporto istituzionale tra i due enti. E' questo il senso dell'incontro tra l'assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale, Luciano Busacca, direttore regionale dell'Inps Abruzzo, e Federico Fumo, direttore provinciale di Teramo. Nell'occasione Quaresimale ha sottolineato l'importanza di una visione condivisa e di sinergie sempre più strette tra le istituzioni, al fine di promuovere lo sviluppo occupazionale, tutelare i diritti dei lavoratori e sostenere le imprese locali. "La pandemia - ha dichiarato - ha posto di fronte a sfide senza precedenti, ma è proprio grazie a una collaborazione forte e coesa che siamo in grado di affrontarle con successo, mettendo sempre al centro delle nostre azioni il benessere dei cittadini. Occorre continuare a lavorare insieme, in stretta collaborazione, per rispondere con efficacia alle sfide che il mondo del lavoro e della previdenza sociale pongono quotidianamente. L'obiettivo è quello di realizzare interventi mirati, politiche flessibili e proattive, che siano in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze della nostra società. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per costruire un futuro solido e prospero per tutti. Le istituzioni regionali e l'Inps Abruzzo continueranno a lavorare fianco a fianco, con spirito di condivisione e dedizione. Solo unendo le forze possiamo raggiungere risultati significativi e duraturi. Il futuro ci pone di fronte a sfide incredibili ma l'impegno e la determinazione delle nostre istituzioni e dei cittadini abruzzesi saranno il motore che ci spingerà verso un futuro migliore". (Gru)