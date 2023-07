Brasile: ministro Giustizia, non chiuderemo i poligoni ma vogliamo che rispettino la legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile non intende chiudere tutti i poligoni di tiro del Paese ma vuole assicurarci che rispettino le leggi e non forniscano armi alla criminalità organizzata. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Flavio Dino, nel corso di un'intervista per i canali del servizio pubblico "Ebc" evidenziando che il presidente Luiz Inacio Lula da Silva è "preoccupato" per i club di tiro che non rispettano la legge e praticano attività illegali. "Negli ultimi anni poligoni e club di tiro sono cresciuti senza alcuna regolamentazione. Quindi, ci sono club di tiro seri dedicati all'attività sportiva e altri che, in assenza di controllo, nascondono in realtà attività illegali, soprattutto fornendo armi alla criminalità. Ci sono persone che dicono di comprare armi perché sono cacciatori o tiratori ma di fatto, affittano armi alle organizzazioni criminali. Ogni settimana ci sono notizie a riguardo", ha dichiarato Dino. (segue) (Brb)