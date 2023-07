Brasile: ministro Giustizia, non chiuderemo i poligoni ma vogliamo che rispettino la legge (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primis il decreto riduce la quantità di armi e munizioni a cui possono accedere i civili per "autodifesa". Fino ad oggi i civili potevano acquistare fino a quattro armi di uso consentito (entro certi limiti di potenza e caratteristiche) e 200 munizioni, senza necessità di dimostrare l'effettiva necessità e senza sottoporsi ad alcuna analisi per ottenere l'autorizzazione, concessa dietro con un'autocertificazione. Con il decreto del presidente Lula i cittadini potranno acquistare fino a un massimo di due armi di uso consentito e 50 munizioni all'anno e, soprattutto, dovranno dimostrarne l'effettiva necessità di avere un'arma e sottoporsi all'esame dei requisiti da parte della Polizia federale. (segue) (Brb)