Brasile: ministro Giustizia, non chiuderemo i poligoni ma vogliamo che rispettino la legge (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura stabilisce una serie di nuove regole per i Cacciatori, tiratori sportivi e collezionisti (Cac). Fino ad oggi gli appartenenti a questa categoria potevano acquistare fino a 30 armi, di cui 15 di uso consentito e 15 di uso limitato (superiore certi limiti di potenza e caratteristica) oltre che fino a 1.000 colpi per arma ad uso limitato e 5.000 colpi per arma consentita all'anno. Con la riforma presentata oggi i Cac potranno acquistare fino a 6 armi e 500 munizioni per arma all'anno. Tutte le licenze dovranno essere autorizzate dall'agenzia che gestisce i regolamenti della caccia nel Paese, l'Istituto Brasiliano dell'Ambiente (Ibama). (segue) (Brb)