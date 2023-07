Brasile: ministro Giustizia, non chiuderemo i poligoni ma vogliamo che rispettino la legge (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha inoltre modificato i criteri che classificano un'arma da fuoco come di uso consentita o di uso ristretto. Per le pistole verranno ripresi i parametri restrittivi previsti prima delle riforme del governo Bolsonaro, mentre per li fucili vengono introdotte nuove restrizioni. Dal 2019 a oggi erano classificate come di uso consentito le pistole 9 millimetri ".40" e ".45 Acp" il che ne consentiva la possibilità di acquisto da parte della popolazione civile. Oggi tutti questi tipi di pistola tornano nella classifica di uso ristretto. Anche i fucili (arme lunghe ad anima liscia) sono inserite tra quelle a uso ristretto. Chi ha acquistato armi del tipo utilizzando la classificazione precedente può conservare l'arsenale, purché i registri siano regolari. (Brb)