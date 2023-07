Diritti: Appendino (M5s) su maternità surrogata, governo prende in giro il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono mesi che prendete in giro il Paese. Lo avete fatto con gli slogan con cui avete vinto le elezioni: migranti, accise, sicurezza. Ma non pensavo che arrivaste a prendere in giro gli italiani anche sulla pelle dei bambini. Mischiate volutamente le adozioni, la maternità surrogata, la genitorialità e l'unico risultato che ottenete è quello di colpire i diritti dei bambini. Parliamo di bambini che esistono, che hanno nomi, cognomi, sogni, passioni, amici e genitori. La realtà è che a voi le famiglie arcobaleno non piacciono. Sono mesi che vi sentiamo raccontare che sia sbagliato riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali perché favorirebbe il ricorso alla maternità surrogata. Nulla di più falso. Lo sapete bene che alla maternità surrogata nel 90% dei casi ricorrono le coppie eterosessuali. Quante volte vi abbiamo sentito dire: che non c'è bisogno di nuove norme, tanto le coppie omogenitoriali possono già adottare i loro figli. Sapete bene che le coppie dello stesso sesso in Italia non possono davvero ricorrere all'adozione. Ce lo dice la stessa sentenza della Corte Costituzionale, laddove specifica che l'adozione in casi particolari non è sufficiente e non è la soluzione. A voi tutto ciò non interessa, volete solo piantare una bandierina ideologica per coprire tutte le promesse elettorali che avete tradito". Lo ha detto la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino, rivolgendosi a governo e maggioranza, in Aula alla Camera, nel corso della discussione sugli ordini del giorno relativi alla proposta di legge per il reato universale di surrogazione di maternità.(Rin)