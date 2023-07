Femminicidio: Malan (Fd'I), complimenti a Leonardi per vicepresidenza, darà importante contributo a Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero rivolgere alla senatrice Elena Leonardi i complimenti miei e di tutti i senatori di Fratelli d'Italia per l'importante incarico di vicepresidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere. La violenza nei confronti delle donne è fenomeno profondamente incivile da contrastare con decisione. La politica ha compiuto negli ultimi anni passi importanti nel rafforzare le tutele delle donne vittime di violenze, ma è necessario continuare a tenere alta l'attenzione anche sul versante culturale e sociale perché non basta agire soltanto sul lato normativo. In questo senso sono certo che la senatrice Leonardi saprà un importante contributo ai lavori della Commissione". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. (Rin)