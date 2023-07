Scuola: Fermariello (Pd), a Roma arte la stabilizzazione delle insegnanti ed educatrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono finalmente partite le convocazioni per l'assunzione a tempo indeterminato delle educatrici ed insegnanti dei nidi capitolini e delle scuole dell'infanzia, precarie storiche di questa città". Così dichiara in una nota Carla Fermariello, Presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale ."Non abbiamo mai smesso di insistere sulla necessità di procedere velocemente con le stabilizzazioni del personale educativo di Roma Capitale, non solo per una questione di giustizia sociale ma anche per garantire il diritto dei bambini e delle bambine a un servizio di qualità nella continuità educativa, senza ricorrere al lavoro precario. Abbiamo combattuto, insieme alle educatrici dei nidi, per ottenere la revisione della graduatoria unica prima di procedere alle attese stabilizzazioni, al fine di assicurare ad ognuna la correttezza del punteggio assegnato. Insistere sulla riattribuzione dei tre punti a tutte coloro che ne erano state private e sul controllo a tappeto dei titoli professionali, di cultura e di servizio é stato un punto fermo del nostro impegno", prosegue Fermariello. (segue) (Com)