Scuola: Fermariello (Pd), a Roma arte la stabilizzazione delle insegnanti ed educatrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo a pensare che la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa sia anche garanzia di coesione sociale, nel rispetto dovuto ad una categoria di lavoratrici e lavoratori, ogni giorno sul campo, che ha molto sofferto in passato. Oggi manifestiamo la nostra grande soddisfazione per il risultato raggiunto con la stabilizzazione di 400 lavoratrici storiche dei servizi educativi capitolini e ringraziamo le lavoratrici del Coordinamento contro la Precarietà e Precarietà ed Unità per essere state al nostro fianco in questa battaglia e per aver creduto nel lavoro avviato insieme all'Amministrazione. Pensiamo che la graduatoria unica sia un patrimonio importante della città: metterla in sicurezza e proseguire nel lavoro avviato nel nome della trasparenza dei processi e della qualità dei servizi deve essere la nostra stella polare, al fine di garantire qualità del lavoro e garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni", conclude Carla Fermariello. (Com)