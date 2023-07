Milano: Penati (Ordine Ingegneri), promuovere sicurezza città per sfide cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale situazione di Milano "costretta a rallentare a causa degli eventi meteorologici degli ultimi giorni, ci offre un'opportunità di riflessione sulle sfide che il cambiamento climatico e gli eventi meteorologici estremi possono rappresentare per la nostra città e i suoi abitanti. Gli ingegneri milanesi promuovono da sempre l'importanza della sicurezza nel contesto urbano lavorando a stretto contatto con l'amministrazione comunale". Lo dichiara l'ingegnere Carlotta Penati, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano. "Riteniamo che la città debba prendere in considerazione, con un approccio ingegneristico, tutti gli elementi di rilievo al fine di affrontare in modo resiliente le sfide imposte dai cambiamenti climatici – continua Penati. In altre parole, non dobbiamo limitarci alla sicurezza degli edifici, ma bisogna estendere la nostra attenzione a tutti gli aspetti del contesto urbano che possano contribuire alla sicurezza complessiva della città: infrastrutture, parchi, strade, piazze, arredi urbani e altri elementi urbanistici. Crediamo sia importante portare avanti la collaborazione con l'amministrazione comunale coinvolgendo le altre professioni e le associazioni di categoria per sviluppare e implementare misure efficaci. Solo così potremo promuovere una Milano in grado di far fronte alle sfide climatiche in modo adeguato, garantendo la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini", conclude l'ingegnere Penati. (Com)