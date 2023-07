Spagna: Juan Carlos giunto a Sanxenxo in Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re emerito spagnolo, Juan Carlos I, è arrivato oggi a Sanxenxo, in Galizia, con il suo amico personale Pedro Campos. L'ex monarca è atterrato a Vigo con un volo privato proveniente da Abu Dhabi. Juan Carlos dovrebbe partecipare con la sua barca, il "Bribon", alle regate che il comune di Pontevedra organizza questo fine settimana, anche se fonti vicine all'ex sovrano consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press" non hanno rivelato alcun dettaglio sull'agenda o sul tempo che il re emerito passerà in Spagna. (Spm)