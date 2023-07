Incendi: Salvini, da Lega progetto di legge anti-piromani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare tutti gli operatori, a partire dai Vigili del Fuoco e dai volontari del primo soccorso, che sono prontamente intervenuti e stanno intervenendo in queste ore". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a un'interrogazione in Aula alla Camera sul mancato ripristino della operatività dell'aeroporto internazionale di Catania danneggiato da un gravissimo incendio. "Un'inchiesta - ha aggiunto - immagino si aprirà. Posso solo dire che mi risulta che il gruppo della lega abbia presentato un progetto di legge per aumentare le pene in caso di piromani e di incendi appiccati dolosamente".(Rin)