Germania: “Handelsblatt”, fondo per materie prime verrà finanziato da quello per il clima

- Il fondo per le materie prime, che il ministro dell'Economia e della Protezione del clima Robert Habeck intende istituire in Germania, verrà finanziato da quello per il clima e la trasformazione (Ktf), attivo dal 2022. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, è questa la soluzione trovata dall'esponente dei Verdi per il suo “prestigioso progetto”. Habeck ha proposto l'istituzione del fondo per le materie prime, che dovrebbe avere una dotazione di un miliardo di euro, mesi fa. Tuttavia, il ministro delle Finanze, Christian Lindner, ha bocciato il progetto a fronte della limitata disponibilità di bilancio. Ora, lo strumento ideato da Habeck potrebbe essere attivato con fondi prelevati dal Ktf e, “per la maggior parte”, dalle risorse del suo dicastero. L'obiettivo è “sostenere lo sviluppo di nuove fonti di materie prime” pe risolvere “l'enorme dipendenza” della Germania dalle importazioni di tali beni dalla Cina. La soluzione prevista si articola su due direttrici. Da un lato, si tratta di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi siti minerari. In questo campo, i finanziamenti proverrebbero dal Ktf. Dall'altro lato, il governo tedesco parteciperebbe “con capitali propri” ad attività di promozione delle materie prime in Germania e all'estero. Come nota “Handelsblatt”, i fondi per questi investimenti non possono essere attinti dal Ktf “per motivi legali”. Deve dunque essere il bilancio ordinario a fornire le coperture. La finanziaria per il 2024 è già stata approvata dall'esecutivo tedesco e quindi andrebbe modificata in autunno, prima di essere sottoposta al voto del Bundestag. Intanto, Habeck e il suo progetto avrebbero il sostegno del cancelliere Olaf Scholz. (segue) (Geb)