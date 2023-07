Germania: “Handelsblatt”, fondo per materie prime verrà finanziato da quello per il clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima ha più volte evidenziato la necessità di un fondo per le materie prime ai fini della sovranità e della sicurezza del proprio Paese, sull'esempio di quelli di Italia e Francia. Nella giornata del 26 giugno scorso, Habeck ha firmato a Berlino un accordo con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e con il ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità digitale francese, Bruno Le Maire, per una più stretta collaborazione tra i rispettivi Stati nel settore delle materie prime. In quella occasione, Habeck ha avvertito che, senza un fondo tedesco, Italia e Francia potrebbero aprire nuovi mercati di approvvigionamento senza la Germania. Secondo “Handelsblatt”, Roma e Parigi stanno esercitando pressioni su Berlino affinché si doti di un fondo per le materie prime. In particolare, Le Maire avrebbe detto ad Habeck di non riuscire a capire perché la Germania “non stia facendo nulla” a tale scopo, sebbene sia la prima potenza economica nell'Ue. (Geb)