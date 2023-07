Camera: domani audizioni su condizioni lavoro volontari Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 27 luglio, la commissione Difesa della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l'ingresso delle donne nelle Forze armate, nonché a undici anni dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 sulla revisione dello strumento militare, svolge le seguenti audizioni: ore 8.30 generale Alberto Surace, capo del I reparto ordinamento e personale dello stato maggiore dell'aeronautica militare; ore 9 generale Gaetano Lunardo, capo del I reparto reclutamento, affari giuridici ed economici del personale dello stato maggiore dell'esercito. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio.(Com)