Aspi: porta la sicurezza stradale al Giffoni Film Festival

- La sicurezza stradale come via maestra da seguire per i tanti ragazzi oggi presenti al Giffoni Film Festival. Questa iniziativa – riferisce una nota – è stata infatti l'occasione per ascoltare la testimonianza di Ambra Sabatini, campionessa paralimpica fresca vincitrice dell'oro e record mondiale, già testimonial per Autostrade per l’Italia (Aspi) dal 2022, che ha raccontato il suo percorso di vita alla giovane platea. E lo ha fatto soffermandosi sul tema della sicurezza stradale, anche in virtù della propria storia personale che l'ha vista presto rialzarsi fino a raggiungere l'oro olimpico. "Nella vita - ricorda l'atleta Ambra Sabatini - per migliorarsi è necessario superare i propri limiti, una regola aurea soprattutto se parliamo di sport. Ma sulla strada ci sono dei limiti da rispettare e mai da oltrepassare. Dopo il mio incidente ho deciso che la mia missione sarebbe stata quella di sensibilizzare le persone a adottare un comportamento corretto alla guida. Sono orgogliosa di questo mio impegno e spero di poter portare l'attenzione anche ai ragazzi più giovani". Da anni Autostrade per l'Italia, in collaborazione con la Polizia di Stato, è in prima linea per promuovere i giusti comportamenti da adottare alla guida, soprattutto tra i più giovani. Lo ha fatto anche quest'anno con lo spot sulla sicurezza Stradale dal titolo "Non chiudere gli occhi. La sicurezza stradale riguarda anche te", per la prima volta con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che ha visto la partecipazione dell'attore Giacomo Giorgio e del regista Carmine Elia, entrambi conosciuti per la serie di successo Mare Fuori, una delle più amate proprio dai ragazzi. Il video della campagna è stato proiettato anche oggi in una delle sale del Festival Giffoni: un messaggio d'impatto, capace di raggiungere i giovani e sensibilizzarli all'educazione stradale. (segue) (Com)