Aspi: porta la sicurezza stradale al Giffoni Film Festival (2)

- "Il messaggio della campagna – ha spiegato in occasione del suo intervento al Festival, Isabella Spinella, Responsabile Marketing, Digital e Brand Strategy di Autostrade per l'Italia - è un invito per tutti a riflettere sul numero inaccettabile di vittime di incidenti stradali ogni anno. Un appello a superare il sentimento di indifferenza e fatalismo che troppo spesso accompagna questo fenomeno. Di fronte a questi numeri dobbiamo aprire gli occhi ed essere consapevoli, diventando responsabili in prima persona di una nuova cultura della sicurezza stradale che guardi alle regole e al rispetto dei comportamenti di guida corretti, per sé e per gli altri". Autostrade per l'Italia ha voluto ricordare in questo contesto le tante iniziative messe in campo a fianco della Polizia Stradale per contrastare l'aumento dell'incidentalità, come l'inaugurazione del primo Safety Point a nell'area di servizio Casilina est, un corner dedicato alla divulgazione e alla condivisione dei temi legati alla sicurezza stradale, e il «Camper caring» nelle Aree di Servizio, con l'impiego del camper itinerante della Polizia Stradale e la presenza di uno stand della Croce Rossa per la misurazione dei parametri di base per sensibilizzare gli autotrasportatori nei comportamenti da tenere alla guida dei veicoli commerciali. Nel periodo più intenso dell'esodo estivo, con quasi 20 milioni di viaggiatori sulle autostrade gestite da Aspi, diventa fondamentale tenere a mente i consigli per un viaggio sicuro: aggiornarsi costantemente sulla situazione del traffico per pianificare al meglio le partenze; controllare adeguatamente il proprio veicolo, in particolare pneumatici e freni; adottare sempre la massima prudenza, ricordando di allacciare le cinture di sicurezza anteriori e posteriori (inclusi i seggiolini per bambini), e di rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza; non distrarsi alla guida, soprattutto con i dispositivi mobili. (Com)