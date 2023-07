Energia: Canada, Acciona avvia lavori costruzione parco eolico da 280 MW ad Alberta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Acciona Energia ha annunciato l'inizio della costruzione di Forty Mile, un progetto eolico da 280 megawatt (MW) ad Alberta, in Canada. Secondo quanto indicato in un comunicato, il completamento dei lavori è previsto per il primo trimestre del 2025. Avrà 49 turbine Nordex e sarà il più grande progetto eolico di Acciona Energia in Nord America. Forty Mile creerà fino a 250 posti di lavoro durante il picco di costruzione e 25 posti permanenti una volta operativo. Il progetto rientra nel programma di gestione dell'impatto sociale di Acciona Energia, che reinveste una parte dei suoi ricavi annuali per sostenere programmi di educazione, benessere e tutela ambientale nelle comunità in cui opera. L'azienda spagnola possiede e gestisce già quattro parchi eolici in Canada, per un totale di oltre 180 MW di capacità eolica. (Spm)