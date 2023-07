Camera: domani audizioni su Europa dei risultati e partecipazione Italia a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 27 luglio, alle ore 10.15, la commissione Politiche Ue della Camera svolge il seguito dell'audizione di rappresentanti del Gruppo europeo di cooperazione territoriale tra il comune di Gorizia e le città slovene di Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba, nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su come applicare il diritto dell'Ue per un'Europa dei risultati. Successivamente, nell'ambito dell'esame congiunto della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023, del Programma di lavoro della Commissione europea nel 2023 e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1 luglio 2023 - 31 dicembre 2024) - Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio "Affari esteri", svolge le seguenti audizioni: ore 10.30 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; ore 11 Cgil – Cisl – Uil; ore 11.45 Associazione nazionale costruttori edili (Ance). Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)