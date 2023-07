Speciale infrastrutture: Fvg, Coldiretti, da maltempo danni gravissimi, agricoltura in ginocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agricoltura è in ginocchio in decine di Comuni del Friuli Venezia Giulia. È l’allarme lanciato dal presidente di Coldiretti regionale, Cesare Magalini, dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sulle province di Pordenone, Udine e Gorizia. “Stiamo raccogliendo tutti i dati dal territorio per fare un'accurata stima dei danni provocati sia alle infrastrutture sia alle colture da un evento di dimensioni eccezionalmente grandi per la regione”, afferma Magalini, che si dice soddisfatto “per la prontezza con cui la Regione ha annunciato la firma dello stato di emergenza e un conseguente emendamento da 50 milioni di euro per dare risposte immediate ed efficaci a favore delle imprese”. Già dalle prime ore i referenti sul territorio di Coldiretti Friuli Venezia Giulia hanno iniziato la prima conta dei danni. “È un monitoraggio in progress – spiega ancora il presidente – lo completeremo tra qualche giorno perché serve la massima precisione non solo sui danni alle colture, ma anche su quanto grandine e vento hanno provocato su tetti, coperture di capannoni, rustici, cantine, impianti fotovoltaici. Sin d’ora possiamo dire che vari frutteti sono a terra e che in decine di comuni, dal Pordenonese, dove si è scatenato il maltempo, all’Isontino, passando per la provincia di Udine, l’agricoltura è in ginocchio”. (Frt)