Speciale infrastrutture: Catania, tavolo al Mit per aeroporto, obiettivo ritorno 90 per cento passeggeri a inizio agosto

23 luglio 2021

- Tavolo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla situazione dell’aeroporto di Catania, presieduto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini che poche ore fa si era già videocollegato per una prima riunione confrontandosi - tra gli altri - con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Tra persone in presenza e in collegamento, Salvini – riferisce una nota – ha preso atto della situazione secondo quanto riferito dal rappresentante della società di gestione Sac Domenico Torrisi, dal sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino, dal presidente di Enac Pierluigi Di Palma. Presenti al tavolo anche tecnici del Mit. Salvini ha confermato la totale disponibilità del dicastero di Porta Pia per offrire aiuto, supporto, collaborazione. E ha auspicato “massima severità” qualora emergesse la natura dolosa dei roghi. Al momento l’aeroporto di Catania consente la movimentazione di 20 mila passeggeri (più circa 6 mila dirottati su Comiso) rispetto ai 40 mila in condizioni normali. Entro la prima settimana di agosto l’obiettivo è ripristinare il 90 per cento del traffico passeggeri. (Com)