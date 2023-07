Speciale infrastrutture: Polizia di Stato e Istituto poligrafico e Zecca dello Stato rinnovano accordo su prevenzione e contrasto crimini informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinnovato a Roma l'accordo tra Polizia di Stato e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, per la tutela delle reti e dei sistemi informativi di supporto alle funzioni essenziali dell'istituto. La convenzione – riferisce una nota – firmata dal Capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, e dall'Amministratore delegato dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, Avvocato Francesco Soro, rientra nell'ambito delle attività che, secondo le direttive impartite dal ministro dell'Interno, mirano al potenziamento dell'attività di prevenzione alla criminalità cibernetica e che prevedono la possibilità di stipulare accordi con gli operatori che forniscono prestazioni essenziali. La tutela degli asset digitali di rilevanza nazionale è affidata alla polizia di Stato con la specialità della Polizia postale e delle comunicazioni, che agisce attraverso il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic). Il Centro è quotidianamente impegnato a garantire l'integrità e funzionalità delle strutture informatiche di carattere strategico per il Paese attraverso uno scambio informativo ed operativo costante con i tecnici delle infrastrutture convenzionate e, con una sala operativa disponibile h24 rappresenta, inoltre, il punto di contatto nazionale per la gestione degli eventi critici alle infrastrutture di rilievo nazionale operanti in settori sensibili. (Com)