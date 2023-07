Campania: Nappi (Lega), autonomia differenziata complessa, fondamentale fissare Lep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dell’autonomia differenziata "è molto complesso, e chi ha grande interesse è il nostro territorio che è in una situazione di grande difficoltà, e ha bisogno di diritti garantiti e regole certe”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, a margine di una conferenza stampa sulla sanità campana. "La questione della fissazione dei Lep - sottolinea il capogruppo - è fondamentale. Un disegno di legge firmato dal governo - aggiunge Nappi - dice che bisogna mettere in campo i livelli essenziali delle prestazioni. Un discorso complesso, articolato e difficile - spiega il capogruppo della Lega - sul quale si gioca una partita seria". “Invito tutti – conclude- a partecipare mettendo sul tavolo i contributi per individuare le esigenze autentiche di questo territorio, perché abbiamo noi gli interessi ad avere i diritti essenziali garantiti che, 30 anni di mal governo, ci hanno tolto”. (Rin)