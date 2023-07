Rai: Verini (Pd), commissione Antimafia esamini defenestrazione di Saviano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione Antimafia si occupi della grave decisione della Rai che ha deciso (non ci sono altre parole) la defenestrazione di Roberto Saviano. Non è solo l'interruzione di un rapporto tra il servizio pubblico e un giornalista e scrittore di grande valore, ma anche un gravissimo segnale nei confronti di una un simbolo quotidiano di impegno e lotta contro le mafie e la criminalità organizzata". Lo ha detto Walter Verini, a nome del gruppo Pd, in apertura dei lavori della Commissione. (Rin)