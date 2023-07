Sardegna: Regione stanzia altri 18,5 milioni per completamento diga Cumbidanovu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Raggiunta la piena copertura finanziaria per la realizzazione della diga di Cumbidanovu. Così come anticipato nei giorni scorsi, in occasione della visita del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, la Giunta Solinas, su proposta dell’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, ha approvato lo stanziamento di altri 18,5 milioni di euro per finanziare il secondo e ultimo lotto che consentirà il completamento dell’opera. "La misura messa in campo – dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas – ribadisce la nostra ferma volontà di portare a compimento le grandi opere che i sardi attendono da tempo. Lo sviluppo della nostra Isola passa necessariamente anche dalle sue infrastrutture. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo rafforzato il dialogo con il Governo. La diga nel territorio di Orgosolo ha una storia travagliata e ora, dopo tanti anni, i lavori per il suo completamento potranno finalmente ripartire e sarà restituita ai cittadini un’opera di grande importanza per il territorio”. (segue) (Rsc)