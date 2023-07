Sardegna: Regione stanzia altri 18,5 milioni per completamento diga Cumbidanovu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le ulteriori risorse – precisa l’assessore Saiu – si sommano così ai 95 milioni di euro già disponibili. La diga di Cumbidanovu è una grande opera. L’attenzione del governo regionale è il riflesso dell’impegno concreto per ridurre il gap infrastrutturale tra le zone interne e il resto dell’Isola”. “La diga servirà a raccogliere l’acqua che consentirà di irrigare oltre 2.800 ettari di campagna. Il nostro progetto prevede poi il collegamento con l’impianto di Su Tuvu, a Nuoro. Sarà così possibile estendere in modo significativo le superfici irrigue. La giunta ha già stanziato le risorse, 4 milioni e seicentomila euro, per la progettazione. Il valore delle infrastrutture connesse alla diga è stato valutato in ulteriori 160 milioni di euro”, conclude l’assessore Saiu. (Rsc)