Salario minimo: Scotto (Pd), la nostra è la sola proposta, pronti a discuterne da subito

- "È la prima volta che Meloni e il governo inseguono le opposizioni su un tema di grande rilevanza sociale e che riguarda milioni di persone". Così Arturo Scotto, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro, intervistato da Radio Immagina, la web radio dem. " La decisione di non procedere con l'emendamento soppressivo della proposta di legge sul salario minimo è frutto di difficoltà e paura dovuta ai sondaggi che sono circolati, e ad un clima ampiamente diffuso nel Paese, e di una intelligenza politica e tattica dell'opposizione. Credo però che non prefiguri al momento aperture concrete: la Meloni si è limitata a dire che il salario minimo è uno slogan, e che se pure parla di tutto, continua ad avere una riserva molto forte sullo strumento. La proposta depositata ieri da Forza Italia contiene elementi che dialogano con la nostra proposta, assumendo il tema del lavoro povero e della necessità di nuove politiche sui salari. Questo però non c'è nel resto della maggioranza, divisa e in debito d'ossigeno, senza una proposta, tanto è vero che domani il testo discusso in Aula sarà quello delle opposizioni unite, non esistono altre bozze o bozzetti da cui partire. Se vogliono discutere del nostro testo, noi siamo disponibili a farlo da domani mattina". (Rin)