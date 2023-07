Speciale energia: Romania, Azerbaigian, Georgia e Ungheria firmano memorandum su corridoio verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Romania, Azerbaigian, Georgia e Ungheria hanno firmato a Bucarest un memorandum per l'attuazione di un corridoio verde dell’energia dal Mar Caspio al Mar Nero. Il documento è stato siglato durante la quarta riunione tra i governi dei quattro Paesi nell’ambito del partenariato strategico nel campo dell'energia verde e dei trasporti, che si è svolta presso il Senato della Romania. Lo riferisce il portale d'informazione "Calea Europeana". "Il progetto delinea un quadro regionale per l'innovazione nel settore energetico, per soluzioni comuni per combattere la crisi del riscaldamento globale, ma è anche uno strumento per attrarre investimenti nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, ha affermato il presidente del Senato romeno, Nicolae Ciuca. Secondo il memorandum, i quattro Paesi formano un corridoio attraverso il quale l'energia verde proveniente dall'area del Mar Caspio passa per il Mar Nero, raggiungendo tutta l'Europa. (Rob)