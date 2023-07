Speciale energia: Repubblica Ceca, Commissione Ue approva piano da 5 miliardi a sostegno di grandi produttori di energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi, un piano della Repubblica Ceca da 5 miliardi di euro (125 miliardi di corone ceche) a sostegno dei grandi produttori di energia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Lo si legge in un comunicato della Commissione Ue. In base a questa misura, gli aiuti assumono la forma di prestiti agevolati. Lo scopo del piano è quello di aiutare i grandi produttori di energia a soddisfare le richieste di garanzie nei mercati di scambio dell'energia, con l'obiettivo finale di sostenere il funzionamento dei mercati e la fornitura di energia all'economia. Il piano è scaduto il 31 dicembre 2022. La Commissione ha constatato che la misura ceca è in linea con le condizioni stabilite nel Quadro di riferimento temporaneo per le crisi. In particolare, i prestiti agevolati possono essere concessi fino al 31 dicembre 2022; coprono esigenze urgenti di liquidità per il capitale circolante, in particolare per la fornitura di garanzie finanziarie per le attività di trading sui mercati dell'energia; hanno una scadenza massima di 3 anni; e i tassi di interesse rispettano i livelli minimi stabiliti nel quadro temporaneo di crisi. (Beb)