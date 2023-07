Kuwait-Regno Unito: ministro Difesa Al Ahmad ha incontrato il segretario di Stato Cleverly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro della Difesa dello Stato del Kuwait, Ahmad Fahad al Ahmad al Sabah, ha incontrato, oggi, a Kuwait City, il segretario di Stato per gli Affari esteri, James Cleverly, con il quale ha discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”, aggiungendo che, durante i colloqui, sono stati trattati gli aspetti della cooperazione bilaterale, in particolare nel settore della difesa. I due capi della diplomazia, inoltre, hanno discusso degli sviluppi delle principali questioni regionali e internazionali. L’incontro fa parte della seconda tappa del tour diplomatico di Cleverly nei Paesi del Golfo. Ieri, il segretario di Stato britannico aveva incontrato il ministro degli Esteri dello Stato del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, mentre questa mattina si era intrattenuto con il ministro di Stato qatariota agli Affari della difesa, Khalid bin Mohammed al Attiyah. Obiettivo della visita di Cleverly, come aveva spiegato quest’ultimo in un comunicato stampa diffuso ieri, è rafforzare le relazioni tra il Regno Unito da un lato e Qatar, Kuwait e Giordania dall’altro, soprattutto nei settori del commercio, della difesa e della sicurezza.(Res)