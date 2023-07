Economia: presentata Aice 2024, la conferenza delle zone economiche speciali che si terrà a Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato e presentato a Roma l’accordo per tenere Bari dal 19 al 21 giugno del prossimo anno l’evento mondiale Aice 2024 (Annual International Conference Exhibition) delle zone economiche speciali (World Free Zones Organization, Wfzo). L’evento si terrà a margine del G7 previsto nello stesso periodo in Puglia. Hanno firmato l’accordo il Commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica, Manlio Guadagnuolo, e il presidente della World Free Zones Organization (Wfzo), Mohammed Alzarooni. Aice è la Conferenza mondiale e il principale evento internazionale delle circa 5.000 Zone Economiche Speciali (Zes) e 2.260 Zone Franche di oltre 140 Paesi, che riunisce i vertici delle autorità politiche e istituzionali, gli investitori, i Ceo di importanti multinazionali, gli esperti del settore di tutto il mondo e tutte le parti interessate al settore a livello globale. “Aice è una piattaforma fondamentale per scambiare idee e opportunità per la collaborazione tra gli attori principali del settore e per concentrarsi sui temi fondamentali per lo sviluppo delle nostre società”, ha commentato Mohammed Alzarooni (segue) (Rin)