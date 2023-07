Economia: presentata Aice 2024, la conferenza delle zone economiche speciali che si terrà a Bari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della World Free Zones Organization ha poi sottolineato l’importanza di riunire le 8 Zes italiane in una sola - per la quale il Ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, ha ottenuto il primo via libera dall’Ue - “un driver di sviluppo economico che aumenta la possibilità di attrarre investimenti”, ha concluso Alzarooni. “È nata la burocrazia amica delle imprese”, ha commentato Manlio Guadagnuolo, Commissario straordinario della Zes Adriatica, spiegando la Zes Adriatica “è una grande occasione per “presentazione di nuove iniziative imprenditoriali, di investimenti e di rilocalizzazione”. Come esempio, Guadagnolo ha citato l’autorizzazione unica rilasciata dal Commissario, al posto delle usuali 34 autorizzazioni richieste, e l’iniziativa insieme ai comuni coinvolti per eliminazione di Imu, Tari e oneri di concessioni. Aice 2024 sarà un grande evento mondiale, unico nel suo settore e forse irripetibile in Italia, e rappresenterà un’occasione straordinaria per promuovere la Zes del Mezzogiorno d'Italia e attrarre investimenti di importanti players internazionali. (Rin)