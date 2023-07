Iran: Amnesty International, donne e ragazze sono vittime di oppressione sempre più intensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Iran, donne e ragazze che osano "sfidare le degradanti leggi obbligatorie sul velo, decidendo di non indossarlo in pubblico", subiscono "metodi di controllo fortemente oppressivi, utilizzati e intensificati dalle autorità iraniane". Lo ha dichiarato oggi in un'analisi dettagliata l'organizzazione per i diritti umani Amnesty International. Lo scorso 16 luglio, con l'escalation di violenza nel Paese, il portavoce delle Forze dell'ordine dell'Iran, Said Montazeral Mahdi, aveva annunciato il ritorno delle pattuglie di polizia per imporre il velo obbligatorio e minacciato azioni legali contro donne e ragazze che rifiutano di indossarlo. L'annuncio era avvenuto "in concomitanza con la circolazione sui social media di video che mostravano donne violentemente aggredite da agenti di polizia a Teheran e Rasht", dove, inoltre, "le Forze di sicurezza avevano sparato gas lacrimogeni contro le persone che cercavano di aiutare le donne a evitare l'arresto". Secondo quanto dichiarato da Amnesty International, "dallo scorso aprile più di un milione di donne ha ricevuto messaggi di avviso di confisca delle autovetture, qualora fossero state fotografate senza velo. Inoltre, molte sono state sospese o espulse dalle università, è stato impedito loro di sostenere gli esami finali e negato l'accesso a servizi bancari e trasporti pubblici. Centinaia di attività commerciali sono state forzatamente chiuse per non aver fatto rispettare l'obbligo del velo. Il rafforzamento dell'azione repressiva mette in luce la "natura ambigua" delle precedenti dichiarazioni delle autorità iraniane riguardo allo scioglimento della "polizia morale". (segue) (Com)