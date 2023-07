Iran: Amnesty International, donne e ragazze sono vittime di oppressione sempre più intensa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'inasprimento della repressione contro le donne che non indossano il velo riflette il disprezzo delle autorità iraniane per la dignità umana e i diritti delle donne all'autonomia, alla privacy e alla libertà di espressione, religione e credo" ha affermato la segretaria generale di Amnesty International, Agnès Callamard. "Questo evidenzia il loro tentativo disperato di riaffermare il dominio e il potere su coloro che si oppongono alla lunga oppressione e disuguaglianza durante la rivolta 'Donna. Vita. Libertà'", ha continuato Callamard. Il 14 giugno 2023 il portavoce della polizia iraniana ha annunciato che dal 15 aprile la polizia iraniana ha inviato un milione di sms di avvertimento a donne fotografate in auto senza velo e che ha confiscato 2.000 veicoli e segnalato 4.000 recidive. Inoltre, sono stati raccolti 108.211 rapporti riguardanti "reati" avvenuti all'interno di esercizi commerciali e segnalati 300 colpevoli alla magistratura. Lo scorso 21 maggio, la magistratura e il governo hanno presentato al parlamento un disegno di legge teso a sostenere la cultura della castità e dell'hijab, proponendo sanzioni per chi non indossa il velo negli spazi pubblici o sui social media. Le pene previste includono multe, confisca di auto e dispositivi di comunicazione, divieto di guida, detrazioni dallo stipendio, licenziamento dal lavoro e divieto di accesso ai servizi bancari. Le donne riconosciute colpevoli di disobbedire alle leggi sul velo potrebbero affrontare fino a cinque anni di reclusione, divieti di viaggio e residenza forzata. I gestori di istituzioni pubbliche e attività commerciali private che permettono a impiegate e clienti di non indossare il velo all'interno delle loro strutture potrebbero subire sanzioni che vanno dalla chiusura a lunghe pene detentive. La proposta di legge prevede anche una serie di sanzioni contro gli atleti, gli artisti e altre figure pubbliche che disobbediscono alle leggi sul velo, compresi "divieti di svolgere attività professionali, con il carcere, frustate e multe".